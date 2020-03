Um hospital particular da cidade de São Paulo divulgou na tarde desta sexta-feira (dia 20), a sexta morte por coronavírus no estado, e a oitava em todo o país.

Até a tarde de quinta-feira (dia 19), cinco idosos haviam morrido em um mesmo hospital particular de São Paulo. Está é a oitava morte no país. Outras duas ocorreram no Rio de Janeiro.

Segundo o a unidade hospitalar, o paciente era um homem, de 70 anos, que foi internado na unidade de terapia intensiva (UTI) na última terça-feira (dia 17) com sintomas do Covid-19. Ele faleceu no final da tarde de quinta-feira (dia 19).