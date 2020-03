Internado no Hospital São João Batista com sintomas de coronavírus, um idoso de 66 anos morreu por volta das 22h45mim de sábado (dia 21). Segundo informações da secretaria municipal de Saúde, a causa da morte ainda não está definida. No entanto, a família está em isolamento em casa.

Uma irmã do idoso está internada no mesmo hospital. Ela tem 67 anos e também está com sintomas respiratórios. O estado clínico da paciente é grave, porém estável.

A idosa está em isolamento no hospital. Demais parentes dos pacientes se encontram em isolamento domiciliar, mas sem sintomas da doença.

O corpo do idoso será sepultado às 15h no Cemitério Portal da Saudade.