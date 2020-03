Prefeitos da região Sul Fluminense realizaram na tarde desta segunda-feira (dia 23), uma videoconferência para tratar de medidas de prevenção ao novo coronavírus. Participaram da reunião os prefeitos de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC); Barra do Piraí, Mario Esteves (PRB); Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC); Quatis, Bruno de Souza (MDB); Rio Claro, José Osmar (PR); de Piraí, Luiz Antonio (PDT); e Barra Mansa, Rodrigo Drable (DEM).

O objetivo foi tratar de ações para combate a transmissão do Covid-19, além de tratar de temas como a preparação das redes de saúde de cada cidade para possíveis casos de infectados pelo vírus. “Temos a preocupação de ajudar a combater a transmissão do vírus. Volta Redonda é a maior cidade do Sul Fluminense e recebe, por dia, muitos moradores da região, seja a trabalho ou pelo comércio. Tomamos uma série de medidas com objetivo de diminuir os serviços justamente para evitar aglomeração e circulação de pessoas, mas é importante discutir ações em conjunto”, comentou o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva.

Os prefeitos vão entrar em contato com o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, a fim de se reunir para buscar apoio do Governo do Estado em estrutura para as redes das cidades.

“Nós temos a notícia de que o Hospital Regional terá 150 leitos para atender pacientes com coronavírus de todo estado. Por isso, precisamos fortalecer nossas redes, com respiradores e outros equipamentos. Vamos buscar essa reunião com a certeza de que o Governo do Estado vai nos ajudar para que cada cidade tenha mais leitos para atender a população do Sul Fluminense”, disse Ednardo Barbosa, prefeito de Pinheiral.