A Secretaria de Saúde de Piraí afirmou no inicio da noite desta segunda-feira (dia 23) que o município tem, no momento, 49 casos suspeitos de coronavírus. No balanço anterior, divulgado no último sábado (dia 21), Piraí tinha apenas 5 suspeitas da doença, o que representa um aumento de quase 10 vezes, em apenas dois dias.

Segundo a prefeitura, “os casos suspeitos não estão em estado grave, seguem sendo monitorados pela Secretaria de Saúde, e são oriundos de viajantes e pessoas que tiveram contato com pacientes suspeitos de outros municípios.”