Um homem de 41 anos foi assassinado no final da tarde deste sábado (dia 28), no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda. A vítima, identificada como Jovelino Belarmino da Silva, conduzia uma motocicleta pela Rua Nilo Peçanha quando foi atingida por pelo menos três tiros.



Jovelino Belarmino chegou a ser socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital São João Batista, com ferimentos na barriga, mandíbula e em uma das mãos, mas não resistiu e morreu. Ele era irmão do comerciante Eugênio Belarmino da Silva, conhecido como “Cabecinha”, morto a tiros em agosto de 2018 no interior de seu próprio bar, também no Eucaliptal.



Até à noite de sábado não havia informação da motivação do homicídio de Jovelino e sobre a prisão do autor dos disparos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Foto: Reprodução Internet