O Hospital Regional Zilda Arns, no bairro Roma, em Volta Redonda, segundo informações apuradas pela Folha do Aço, já conta com 43 pacientes internados na UTI e outros 19 na enfermaria, por conta do novo coronavírus. Ainda de acordo com as informações, mais infectados pela doença em todo Estado, são aguardados nos próximos dias.

Neste sábado (dia 11), a unidade hospitalar recebeu pacientes de diversas localidades do Estado, como Leblon, Nova Iguaçu, Rocha Maia, Ricardo de Albuquerque, Campo Grande, Caxias e da UPA do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.