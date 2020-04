Em entrevista ao programa Dário de Paula, nesta terça-feira (dia 14), o prefeito Samuca Silva (PSC) informou que as cestas para alimentação das famílias com alunos na rede pública começarão a ser distribuídas na segunda-feira (dia 20).

Segundo o prefeito, serão distribuídas de 7 a 8 mil cestas por semana. “A capacidade logística da empresa será de 7 a 8 mil cestas semanais e a distribuição começa na segunda. Elas serão distribuídas apenas para as crianças que faziam as refeições nas escolas e, aqueles que precisam e os alunos não faziam as refeições na unidade, deverão pedir no programa Cidade Solidária”, disse o prefeito.

O programa Cidade Solidária acontece por meio da secretaria de Ação Comunitária e irá doar 15 mil cestas básicas. O cadastro pode ser feito pelo telefone 3340-2292 ou pelo site http://sistemas.epdvr.com.br/cidadesolidaria/