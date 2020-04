O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable (DEM), anunciou na noite desta segunda-feira (dia 13) a criação de um perfil no Instagram para divulgação de serviços que estão funcionando por entrega a domicílio. O endereço do perfil é @bmdeliveryoficial e também pode ser encontrado pelo seguinte link: www.instagram.com/bmdeliveryoficial .

Esta iniciativa visa impulsionar o comércio local neste tempo de crise devido à pandemia do Covid-19, favorecendo as empresas e negócios que estão funcionando pelo sistema de delivery, e assim, ajudando no isolamento social. “É um catálogo de serviços a domicílio. As redes sociais são o meio mais efetivo para comunicar e divulgar os serviços nesse período de coronavírus” destacou Rodrigo.

Para ter o seu negócio divulgado, é só entrar em contato por mensagem privada com o perfil e enviar uma arte com informações de sua loja. O perfil já conta com quase 100 divulgações