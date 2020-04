O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, assinou nesta terça-feira (dia 28), após reunião com o Ministério Público, o decreto permitindo a reabertura do comércio de forma flexibilidade e monitorada. As novas regras valem a partir desta quarta-feira (dia 29).

Locais de pequenas circulação e lojas de bairros, funcionarão em horário das 9h às 16h. Já os estabelecimentos centrais e com aglomerações, terão sistema de rodízio, classificando as lojas entre vermelhas e amarelas. Dois horários serão utilizados, com um intervalo de 1 hora entre eles. As lojas que funcionarem no primeiro período do primeiro dia (dia 28), funcionarão no segundo período do dia posterior e assim por diante.

Veja as regras para reabertura do comércio

I – Para ingresso ao interior da loja deverá haver funcionário com Álcool Gel ou Álcool 70 para aplicação nas mãos do cliente;

II – Funcionários e Clientes deverão estar utilizando máscaras durante toda a permanência no interior do estabelecimento.

III- Acesso a banheiros será limitado a funcionários.

IV- Não serão utilizados bebedouros.

V- O acesso de clientes será limitado a 1 cliente para cada 10mts2 de área de vendas, que deverá ser controlado pelo próprio empreendimento.

IV- Está proibido o uso de provadores e prova de roupas.

Art. 6 – Estabelecimentos de venda de alimentos funcionarão, seguindo as regras de higiene e acesso, conforme o artigo 5. deste decreto, sem consumo local, permitido o sistema delivery e de retirada dos alimentos, sem auto-serviço (self-service) na preparação e qualquer tipo.

Art. 7 – Restaurantes, Lanchonetes e lojas de conveniência, poderão funcionar das 10h às 18h, com a utilização de até 30% de sua capacidade de mesas e cadeiras, com distanciamento de no mínimo 1,5 metro entre as mesas, devendo ser higienizadas as mesas, cadeiras, balcões, banheiros, acessos e corrimãos, entre o uso de clientes ou a cada uma hora.

§1- Está vedado a utilização de qualquer auto serviço (self-service).

§2- Deverão ser utilizados exclusivamente pratos, talheres e acessórios descartáveis, nos serviços de alimentos sólidos e líquidos.

§3 – A partir das 18:00 funcionará apenas o serviço Delivery.

§4 – Fica proibido o consumo de alimentos em balcão de qualquer tipo de estabelecimento.