O volante Douglas Pedroso, de 30 anos, que em 2016 atuou pelo Voltaço, foi assaltado e teve o carro roubado na última segunda-feira (dia 27) em Paraíba do Sul. Ele chegou a ficar em poder dos bandidos até ser libertado em Três Rios.

Atualmente, Douglas joga pelo Boavista, de Bacaxá, distrito de Saquarema. O atleta foi rendido no Centro de Paraíba do Sul, quando estava com o carro parado enquanto falava ao celular.

Segundo a polícia, os assaltantes seguiram com o jogador para a cidade vizinha, onde o abandonaram em um lugar isolado, no alto de um morro, no bairro Cantagalo. O carro foi usado no assalto a uma loja de conveniência, em Levy Gasparian, de onde os bandidos levaram R$ 1.500.

Depois, o veículo foi abandonado em Três Rios. Os agentes informaram que Douglas Pedroso conseguiu pedir ajuda a pessoas que moram próximo ao local onde ele tinha sido deixado. Segundo testemunhas, ele havia sido amarrado com cadarços e estava muito nervoso. Foto: Reprodução/Boa Vista Sport Club