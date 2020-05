A secretaria de Saúde de Volta Redonda atualizou, no final da tarde desta terça-feira (dia 25) os números da Covid-19 no município. Segundo o boletim, divulgado pelo prefeito Samuca Silva (PSC) em um aplicativo de mensagens, são 867 pacientes infectados e outros 2306 com suspeita da doença.

De acordo com Samuca, 749 pessoas podem ser consideradas curadas. O número de óbitos continua em 30, mesmo do boletim anterior, divulgado na última segunda-feira (dia 25).

No momento, Volta Redonda está dentro das metas do acordo de flexibilização comercial, estipulado junto ao Ministério Público estadual (MPRJ), e o retorno às atividades deve acontecer nesta quinta-feira (dia 28).

As UTIs da rede pública, atualmente, contam com 18,5% de ocupação, valor abaixo do limite de 50%. Já o Hospital de Campanha, está funcionando com 11,4% de sua capacidade, ocupação inferior aos 60% determinados pela Justiça. Os casos notificados apresentaram uma variação de 3,26%, taxa inferior aos 5% apontados pelo acordo.