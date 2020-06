O grupo de hackers Anonymous Brasil divulgou, por meio das redes sociais, na noite desta segunda-feira (dia 1º), dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e de seus filhos, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). O vazamento das informações ocorreu no twitter.

Foram vazados os CPFs de Bolsonaro e de seus filhos, telefones, endereços, além de dados sobre imóveis da família do presidente. Dados como as declarações de bens imobiliários já eram públicos e estão disponíveis na plataforma da Justiça eleitoral. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, também foram alvos.

Poucos minutos após a divulgação, as postagens saíram do ar. “Apagamos os documentos com as informações pessoais do Carlos Bolsonaro e do Jair, todos conseguiram salvar? O twitter é automático, esse tira do ar esse tipo de arquivo, por isso retiramos. Vocês podem compartilhar o link pela DM. Quem tiver comenta, quem quiser também”, afirmou o perfil do grupo hacker.