Em reunião realizada na manha desta quinta-feira (dia 4), o prefeito Samuca Silva (PSC) debateu com o tenente Rômulo de Souza Faria, comandante da 2ª Unidade de Polícia Ambiental do Rio de Janeiro, a criação de um posto avançada da PM Ambiental na cidade. O encontro realizado no Palácio 17 de julho, ainda contou com as presenças do deputado federal delegado Antônio Furtado; o secretário de Meio Ambiente, Maurício Ruiz; e o secretário de Segurança Pública, coronel Antônio Goulart.

Com a criação do Jardim Botânico Municipal de Volta Redonda, que está sendo construído com recursos de multas ambientais, um dos locais estudados para a implantação do posto avançando seria também a Ilha São João.

Após o encontro no gabinete do prefeito, o tenente-coronel Rômulo e o secretário Maurício Ruiz foram ao local avaliar a possibilidade, além de visitar outros pontos da cidade para levantar propostas e projetos.

“Precisamos deixar legados na área ambiental e é isso que estamos fazendo. A ideia de termos Polícia Militar Ambiental e Guarda Municipal Ambiental no mesmo espaço é ótima. Vamos centralizar as fiscalizações e ter melhores resultados, evitando assim danos maiores ao meio ambiente”, disse o secretário Maurício Ruiz. Foto: Gabriel Borges