Um dos principais pontos de encontro de Volta Redonda, a Praça da Colina, poderá ser fechada pela prefeitura nos próximos dias. A informação foi divulgada pela prefeito Samuca Silva (PSC) durante entrevista ao Programa Dário de Paula, na rádio Sul Fluminense.

Segundo o prefeito, o uso de mesas e cadeiras deve ser suspenso na praça a fim de evitar aglomerações. “As pessoas estão achando que a vida voltou ao normal”, enfatizou.

O prefeito comentou sobre o assunto após ser indagado sobre as aglomerações de pessoas fazendo o consumo de bebidas alcoólicas no local. Conforme o decreto municipal, bares e restaurantes devem funcionar com 30% de sua capacidade e com 1,5 m de espaçamento entre as mesas.

Samuca ainda destacou que o outros pontos da cidade também registram aglomerações, como é o caso dos bairros Retiro e Santa Cruz. Um dos pontos centrais do acordo de flexibilização das atividades comerciais homologado pela Justiça, é a proibição de aglomerações. Foto: Reprodução/Redes sociais