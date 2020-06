Um corpo foi encontrado boiando neste domingo (dia 14) no Rio Paraíba do Sul, próximo a entrada da Usina Presidente Vargas, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. Trata-se de Renan Júnior Ferreira, de 29 anos. A informação foi confirmada pelo pai de Renan, Claudio Santos Tavares.

Renan havia sido visto pela última vez no domingo passado (dia 7), dirigindo uma Saveiro da empresa de seu pai, no trecho urbano da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira).

Desde sexta-feira, os bombeiros, com base em informações anônimas, vinha procurando o corpo. No sábado, um mergulhador chegou a procurar no trecho do Rio que passa pelo Siderlândia.

Neste domingo, bombeiros utilizaram um bote para percorrer as margens do Rio, encontrando o cadáver por volta de 16h45. Claudio afirmou ter reconhecido o filho pelas roupas. Até o momento, não se sabe se o corpo apresentava algum sinal de violência.