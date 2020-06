Os colombianos Jimi González Ocampo, de 26 anos, e Diego Alejandro Molina Toro, de 22, morreram no final da madrugada do domingo (dia 14) num acidente com motocicleta na Avenida Sávio Gama, no Retiro, em Volta Redonda. A causa do acidente ainda é desconhecida.

Os bombeiros e a Polícia Militar foram mobilizados para o local, próximo à antiga Casa de Saúde São José, e encontraram as vítimas já sem vida. Não havia indícios de outro veículo envolvido no acidente.

Os dois jovens estavam numa motocicleta Yamaha cinza. Com as vítimas, os agentes arrecadaram os documentos pessoais, dois celulares e R$ 825. Eles foram informados que populares furtaram das vítimas um celular e um relógio.