Mais de 60 famílias da área rural, na localidade conhecida como Albertoeira, no Km 2, vão receber água em suas casas a partir das próximas semanas. Esse foi um dos resultados da reunião entre o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC), junto com o engenheiro e gerente da Superintendência Regional da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), Sandro Arantes, e o encarregado, Valtair Furtado, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (dia 18), na sede da Prefeitura de Pinheiral.

Mas, a boa notícia para melhorar o fornecimento de água na cidade não é só essa, mas também para bairros como o Cruzeiro. A equipe da Cedae junto com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos fará a substituição da tubulação por outra com maior polegada para resolver o problema da falta constante de abastecimento, que ocorre principalmente, em locais como as ruas 19, 20 e 23, no bairro Cruzeiro. Para isso, será feita a obra para troca da tubulação na Rua 19 com previsão para ser iniciada nas próximas semanas.

“Trazemos hoje boas notícias e a principal delas é melhorar essa comunicação entre a Prefeitura e a Cedae, para tornar mais transparente todo e qualquer serviço que a Cedae venha a executar na cidade, principalmente quando for realizar a manutenção do sistema de abastecimento para que a população fique avisada. Temos boas notícias também para a comunidade do quilômetro 2, pois vai começar, em breve, a ligação de rede para levar água para essa comunidade e também para algumas áreas como nas Palmeiras, São Jorge e Cruzeiro nas ruas 17, 19 21 e 23 – em que em parceria com a Cedae vamos começar a obra para reduzir os impactos da falta de água para essas comunidades”, disse o prefeito, Ednardo Barbosa.

Para beneficiar a área rural será feita a obra de assentamento de rede em dois quilômetros da localidade. A previsão é que a obra também seja iniciada nas próximas semanas seja e concluída em 10 dias. Na reunião também foi reforçado e informado que no bairro Jardim dos Pinhais também já está em fase de avaliação o pedido enviado pelo prefeito, à Cedae para a implantação da rede de água na localidade.