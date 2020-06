Nesta quinta-feira (dia 18), o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) ofertou testes gratuitos da Covid-19 aos trabalhadores de transporte. A atividade contou com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, através da Vigilância em Saúde, que disponibilizou profissionais de saúde qualificados para esta ação.

Os testes foram fornecidos pelo próprio Sest Senat e continuarão até esta sexta-feira (19). A aplicação dos testes inicia às 9h, com término às 16h e está sendo realizada na sede localizada na Rua João Brabo, no bairro Barbará. Nestes dois dias de campanha, aproximadamente 200 empregados serão atendidos. Em caso de resultado positivo, os trabalhadores residentes em Barra Mansa serão acompanhados pela secretaria de saúde do município.

Além da testagem, a equipe do Sest Senat orientou os motoristas sobre a prevenção da doença, a higienização das mãos e dos veículos, além da importância da utilização das máscaras de tecido reutilizáveis.

O presidente da Confederação Nacional de Transporte e dos Conselhos Nacionais do Sest e do Senat, Vander Costa, relatou o objetivo da testagem nos profissionais de transporte. “Nosso objetivo é contribuir com dados importantes e estratégicos para empresas, transportadores autônomos, trabalhadores, governo e sociedade sobre a disseminação do vírus no setor de transporte. Desde o início da crise, o Sistema CNT tem trabalhado para reduzir os impactos na produtividade das empresas e na saúde dos trabalhadores do setor. Além disso, a iniciativa do Sest Senat é também uma forma de contribuir com as políticas públicas que estão sendo adotadas pelo governo federal e pelos governos estaduais no controle da pandemia no país”, destacou Vander.