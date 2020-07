A secretaria de Saúde de Volta Redonda atualizou os números da Covid-19 no município, na noite deste domingo (dia 5). Segundo o boletim da Pasta, os leitos de UTI estão com 51% de ocupação, o que no momento, impede uma reabertura do comércio a partir da próxima semana. Além disso, mais três óbitos causados pela infecção foram registrados nas últimas 24 horas. Não foram divulgados detalhes a respeito desses pacientes.

Os casos confirmados chegaram a 1920, com 1439 curados. Os pacientes com a suspeita da doença chegaram a 7820, representando uma variação de 0,80% de ontem para hoje. 2788 exames apresentaram quadro negativo para a Covid-19 e foram descartados.