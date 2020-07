A morte de um adolescente de 17 anos, no último sábado (dia 4), no Degase de Volta Redonda, foi causada por rixa entre facções criminosas rivais. O menor foi asfixiado e o suspeito do crime é outro interno, que com ele dividia alojamento na unidade de recuperação socioeducativa, localizada no bairro Roma.

A motação do crime foi revelada pelo delegado de Volta Redonda Victor Tuttman. Segundo ele, o assassino já foi transferido para outra unidade do Degase, localizada na capital.

O adolescente morto, que seria de Barra Mansa, foi sufocado com um travesseiro e um cobertor, segundo constatou a perícia.