Jardim dos Inocentes terá obra de R$ 707 mil em meio à crise financeira em Volta Redonda

Enquanto o prefeito Neto (PP) afirma publicamente que a situação financeira do município de Volta Redonda “não está muito boa”, em razão da queda na arrecadação de impostos, como o ICMS, a Prefeitura segue destinando recursos a projetos que não figuram entre as principais demandas da população. Um dos próximos investimentos previstos é a reforma do Jardim dos Inocentes, na Rua 27, na Vila Santa Cecília – um local tradicionalmente frequentado por casais apaixonados.

A intervenção está orçada em R$ 707 mil, com abertura de licitação marcada para o dia 16 de julho. De acordo com o edital, o prazo inicial para execução dos serviços é de quatro meses, podendo ser prorrogado a critério da administração. Ainda que o espaço público tenha forte apelo simbólico, o Jardim dos Inocentes não apresenta sinais visíveis de deterioração ou urgência estrutural, nem é citado entre os pontos críticos da cidade por moradores e comerciantes locais.

Vale lembrar que a Vila Santa Cecília ainda convive com os transtornos da interminável revitalização da Rua 33, iniciada em 2022, cujas obras se arrastam há quase três anos, causando impactos diretos ao comércio e à mobilidade da região.

Proteção ambiental

O edital da nova obra estabelece cuidados rigorosos com a vegetação local. Está terminantemente proibida a remoção de árvores, arbustos ou mudas sem autorização formal do município e apresentação de laudo técnico assinado por profissional habilitado. Caso ocorram danos ambientais sem a devida permissão, a empresa contratada poderá ser multada, obrigada a reparar os prejuízos e ainda sofrer outras sanções contratuais.

A proteção da vegetação durante os trabalhos deverá incluir técnicas como cercamento de áreas sensíveis e demarcação de zonas de proteção. Em caso de necessidade de poda, transplante ou manejo específico, a comunicação imediata à fiscalização da Prefeitura será obrigatória.

Justificativa oficial: valorização histórica e cultural

Segundo a justificativa apresentada no edital, a obra do Jardim dos Inocentes busca valorizar o patrimônio histórico e cultural da cidade por meio da revitalização de monumentos e da instalação de painéis artísticos em concreto e azulejos. O projeto também prevê a substituição do piso por pavimentação intertravada, com foco em acessibilidade e segurança para os pedestres.

Outros elementos planejados incluem a modernização da iluminação pública, com luminárias em LED, refletores e varais de lâmpadas decorativas, além da demolição de estruturas desgastadas, pintura geral e sinalização visual.

Como os serviços demandam maior complexidade técnica, a Prefeitura argumenta que não é possível executá-los por meio da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), o que justifica a contratação externa de empresa especializada com responsável técnico habilitado.

Contradição com o discurso oficial

A nova licitação reforça o contraste entre o discurso de austeridade do governo municipal e a destinação de recursos para projetos que não são considerados prioritários por parte da população. Em declarações recentes, o prefeito Neto voltou a mencionar dificuldades financeiras enfrentadas pela cidade: “A situação financeira do município não está muito boa por conta da queda na arrecadação de impostos, especialmente do ICMS”, disse na última semana.

Apesar do alerta, os gastos continuam. E, para os moradores da Vila Santa Cecília, que ainda lidam com os atrasos e os prejuízos da obra da Rua 33, a notícia de mais uma intervenção no bairro – mesmo que simbólica – causa insegurança e desconfiança quanto às prioridades da administração do prefeito Neto.