Filiados ao PT escolhem novo presidente do diretório em Volta Redonda

Os filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT) em Volta Redonda vão às urnas hoje domingo dia (dia 6), para eleger o novo presidente do diretório municipal da legenda. A votação está acontecendo ao longo do dia na Câmara Municipal e movimenta a militância da sigla na Cidade do Aço.

Cerca de 8 mil filiados estão aptos a votar, em uma eleição direta que simboliza a tradição democrática interna do partido. Dois nomes disputam a presidência: o professor Alexandre Habib, figura conhecida entre os movimentos sociais e educacionais da cidade, e Marcos Araújo, militante histórico do PT.

A expectativa de dirigentes do partido é que cerca de 10% dos filiados compareçam para exercer o direito ao voto. Os votos serão apurado após o término do pleito as 17 horas.