Um 1º Sargento da Polícia Militar lotado no 28º Batalhão, foi preso em flagrante pelo Grupamento de Apoio à Promotoria (Gap), nesta quarta-feira (dia 15), suspeito de extorsão. A prisão ocorreu na Rua 14, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, no momento em que ele recebia R$ 1,5 mil de um homem.

Segundo as primeiras informações, o sargento teria exigido o pagamento da vítima, pois ela estava com documentação de seu veículo irregular. O encontro para a realização do pagamento foi marcado para a noite desta quarta-feira.

No momento da prisão, o policial estava fardado e cumprindo seu turno de serviço. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar. Até o momento, o 28º BPM não se manifestou oficialmente sobre a prisão.

Outro lado

O sargento flagrado apresentou outra versão do fato. Segundo ele, o encontro ocorreu para receber uma quantia em dinheiro referente ao pagamento do serviço de lanternagem realizado em seu veículo, que teria colidido com o suposto autor da denúncia. O caso será apurado pela corregedoria da PM.