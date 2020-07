A Polícia Rodoviária Federal flagrou, no último domingo (dia 19), um homem, de 35 anos, conduzindo um Volkswagen Gol sem a habilitação, e o ocupante do veículo, também um homem, de 41 anos, portando maconha. O flagrante ocorreu no Posto Caiçara, no km 227, da Via Dutra, em Piraí.

Segundo a PRF, durante a abordagem foi constatado que o motorista não possuía CNH e os agentes sentiram um forte cheiro de maconha vindo do carro. Em buscas no interior do veículo, foi possível encontrar um dichavador, acessório utilizado no consumo da droga.

O passageiro foi revistado e em seu bolso os agentes encontraram uma bucha e um cigarro de maconha. Diante do ocorrido, a droga foi apreendida e o homem assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência, sendo liberado. Já o motorista, foi multado em R$ 880,41 e teve o veículo retido, até que ele apresente alguém devidamente habilitado para dirigir.