O Restaurante popular de Volta Redonda serviu, durante o período de pandemia, cerca de 40 mil refeições. O espaço passou por adequações no atendimento durante os períodos mais rígidos das restrições do isolamento social, como a entrega de marmitex para não gerar aglomerações dentro do restaurante.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Ailton Carvalho, frisou a importância desse equipamento. “É nossa responsabilidade garantir uma alimentação saudável e acessível para a população. O Restaurante Popular é a ferramenta permite que esse serviço de assistência social seja entregue a população da nossa cidade da melhor forma possível”, disse.

Ailton comentou ainda que muitas pessoas são clientes assíduas do restaurante e que, mesmo no período de medidas de restrição mais rígidas, o serviço não foi interrompido. “É uma questão de respeito às pessoas que utilizam esse serviço da prefeitura. Nós tomamos todos os cuidados para preservar quem continuou a fazer suas refeições através do restaurante”, ressaltou o secretário.

Entre as regras de segurança estão a ocupação de 30% de pessoas, higienização com álcool e espaçamento entre as mesas. O espaçamento de um metro e meio também está demarcado para evitar aglomeração em caso de filas e os funcionários fazem uso contínuo de máscaras.

Reabertura do Restaurante

O Restaurante Popular foi reaberto em janeiro de 2019, após dois anos fechado, e é mantido com recursos próprios da Prefeitura de Volta Redonda. O local funciona na Avenida da Integração, no bairro Aterrado, em dias úteis, respeitando o calendário da prefeitura.

O cardápio do almoço custa R$ 3,50, e é composto por arroz, feijão, uma proteína, salada com duas opções de hortaliças, além de um suco e sobremesa (doce ou fruta), e é elaborado por nutricionistas de forma equilibrada. Já o café da manhã tem o valor de R$ 1,50.