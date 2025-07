Volta Redonda completa quatro meses sem registro de roubo de veículos

Em Volta Redonda, a sinergia de esforços entre a Prefeitura – por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e Guarda Municipal – com as forças de segurança do estado do Rio (polícias Civil e Militar) segue a apresentar resultados: no último domingo (6), o município alcançou a marca de quatro meses sem registros de roubo de veículos. E, segundo o Sistema Integrado de Metas (SIM), do Instituto de Segurança Pública (ISP), que é a base de dados de registros criminais e de atividade policial do estado, esse tipo de crime teve uma queda de 50% no primeiro semestre do ano.

De acordo com os dados do SIM, o último registro de roubo de veículo em Volta Redonda aconteceu em 6 de março. Com quatro meses sem ocorrências do tipo, o município encerrou o primeiro semestre com apenas sete roubos registrados. Em comparação com o mesmo período de 2024 – quando foram registrados 14 casos –, a queda é de 50%.

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, os números refletem os investimentos em segurança feitos pelo município, que resultam na queda de vários índices criminais e no aumento de segurança por parte da população.

“O prefeito Neto sempre teve na segurança um dos seus compromissos com a população, pois acreditamos que a parceria com o governo do Estado é essencial para termos uma ação integrada, que busca cobrir todas as lacunas que podem resultar em ações criminosas”, afirma.

Tecnologia como aliada

O Coronel Henrique dá como exemplos do investimento a criação do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), que atualmente conta com quase duas mil câmeras espalhadas pela cidade, muitas delas com o sistema de identificação de placas de veículos e de reconhecimento facial, e da própria Semop, em 2021.

“Um dos pilares do nosso trabalho é utilizar todos os recursos disponíveis para trabalhar com a prevenção e a identificação, o mais rápido possível, de uma ação de criminosa, a fim de efetuar a prisão em flagrante e mostrar para os criminosos que estamos vigilantes e prontos para impedir que eles saiam impunes. Para isso, é importante as parcerias com as forças de segurança, uma vez que trabalhamos em conjunto com as polícias Militar e Civil”, afirma, lembrando que uma das parcerias diz respeito à Operação Segurança Presente.

“E não podemos esquecer da participação dos moradores, que podem denunciar qualquer crime ou atividade suspeita, inclusive nos grupos de WhatsApp da Ordem Pública. Com a colaboração de todos, teremos uma cidade mais segura.”

Com os números alcançados pelo município, o prefeito Antonio Francisco Neto afirma que Volta Redonda pode ser considerada uma referência em termos de segurança pública.

“É preciso parabenizar o trabalho do Coronel Henrique frente à Semop, assim como nossos agentes da Guarda Municipal, da Polícia Civil e da Polícia Militar. E meu muito obrigado ao governador Cláudio Castro, que acredita em nosso trabalho e incentiva a parceria com as forças de segurança. Hoje, o morador de Volta Redonda tem uma cidade mais segura, e esse indicador – quatro meses sem roubo de veículos – é um exemplo do que podemos conquistar.”

