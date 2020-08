O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC) voltou a ser internado na noite de sexta-feira (dia 31), poucas horas após receber alta médica. A informação foi confirmada pela assessoria do parlamentar, que ainda aguarda o resultado do exame de Covid-19.

Marcelo está internado na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. “Ele encontra-se estável e não necessita do auxílio de respirador”, diz a nota. “O deputado e sua família agradecem imensamente o apoio, as orações e o carinho que tem recebido de todos por mensagem”.

O deputado estadual recebeu alta na manhã de sexta da Santa Casa. O parlamentar estava internado desde quarta-feira (dia 29), quando deu entrada na unidade com mal-estar e falta de paladar.

Com 54 anos de idade, Marcelo Cabeleireiro está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Anteriormente, por 16 anos, ele foi vereador.

Casos

O crescimento no número de casos de novo coronavírus em Barra Mansa levou a prefeitura a tomar novas medidas para coibir a propagação da doença. Na quarta-feira (dia 30), a secretaria municipal de Manutenção Urbana colocou grades para impedir o acesso às mesas de jogos localizadas nas proximidades do Parque Centenário, popularmente conhecido como Jardim das Preguiças.

Segundo o secretário da pasta, Luiz Gonzaga, o bloqueio foi realizado após a liberação da Alameda Glaziu, via que passa em frente ao local. “Liberamos a passagem. Porém, visando evitar aglomerações, estamos mantendo o bloqueio com a colocação de grades, cercando a área de lazer onde as pessoas da terceira idade se reúnem para os jogos de cartas”.

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, pontuou o trabalho efetivo de fiscalizações em espaços públicos de lazer. “Uma equipe da Guarda Municipal será enviada diariamente aos locais, para evitar qualquer tipo de aglomeração. Seguimos realizando a fiscalização dos estabelecimentos e locais públicos, como a Praça Dante Santos da Fonseca, popularmente conhecida como Praça da Liberdade e a Praça Ponce Leon, popularmente chamada de Praça da Matriz, no centro da cidade”.

Na quinta-feira (dia 30), Barra Mansa registrou mais nove mortes em decorrência da Covid-19. O município passou de 59 para 68 óbitos, outras 15 mortes suspeitas estão sob investigação. Os casos confirmados estão em 1.642 com 1.300 recuperados e oito pacientes hospitalizados. Os casos suspeitos são 69 e 21 moradores estão internados.