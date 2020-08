A Polícia Militar encontrou o corpo de um homem, de 41 anos, no sábado (dia 1º), na área rural de Valença, no Loteamento São Judas Tadeu, no bairro Chacrinha.

O cadáver foi encontrado pela manhã num curral, pelo proprietário do sítio onde ocorreu o homicídio. Além de esfaqueada, a vítima teve o corpo queimado. Um suspeito foi preso no mesmo dia. O delegado Carlos César, de Valença, apurou que ele e a vítima haviam brigado na noite anterior dentro de um bar. O acusado do crime foi preso em casa, no bairro Varginha. De acordo com a polícia, ele confessou o crime.