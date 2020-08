O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, esteve no final da manhã desta terça-feira, dia 04, no bairro Três Poços, para acompanhar a obra de recapeamento asfástico retomada na última sexta-feira, dia 31, na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes. Ele conversou com moradores e comerciantes locais e também com representantes da empresa contratada para executar o serviço. O novo asfalto será implantado nas duas pistas da via, que liga Volta Redonda a Pinheiral, em trecho entre o condomínio Minha Casa, Minha Vida e a Rodovia do Contorno.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, afirmou que em cerca de 30 dias toda segunda etapa da obra estará concluída, incluindo nova sinalização e iluminação da via. “Precisamos explicar aos moradores e aos motoristas que utilizam a Avenida Paulo Erlei que a obra foi interrompida por conta da pandemia da Covid-19. Primeiramente, as medidas rígidas de isolamento social levaram a empresa contratada para o serviço a desmobilizar a equipe como prevenção à saúde. E, em seguida, houve a queda brusca de arrecadação no município”, contou.

Ele ressaltou que, apesar disso, o prefeito Samuca segue cumprindo a promessa de concluir todas as obras já iniciadas na cidade. “Em avenidas importantes no bairro Retiro e o trecho de subida da Rodovia dos Metalúrgicos, em frente ao novo shopping, por exemplo, o recapeamento asfáltico foi concluído”, falou Vinícius, afirmando que não serão abertas novas frentes de trabalho durante a pandemia.

Carlos Renato Cristiano de Almeida é morador do bairro há 22 anos e tem uma barbearia na Avenida Paulo Erlei há seis meses. “A poeira incomodou, mas o benefício que o novo asfalto trará para os moradores e comerciantes vai compensar a espera”, acredita. Derci Pereira Neto, dono de uma mercearia também às margens da via, acha que a obra vai facilitar o acesso de moradores e animar os motoristas a pararem em seu estabelecimento. “Mudei para o bairro em 1991e, desde então, esta pista nunca recebeu um asfalto novo”, contou. Aurélia Lourenço Dias conversou com o prefeito Samuca em frente à lanchonete e restaurante de sua família. “Reabrimos há uma semana, pois também ficamos fechados por conta da pandemia. Acho que o novo asfalto vai trazer os clientes de volta”, falou.

O prefeito Samuca comemorou a conclusão de mais uma etapa desta obra histórica. “Há mais de 30 anos, o local só recebia tapa-buracos, que não resolviam o problema da via e nem acabava com os transtornos à população de Três Poços e motoristas que trafegam pela Paulo Erlei. Esta é uma obra definitiva. Além do asfalto, foi implantado o sistema de drenagem, fundamental para a eficiência do resultado final”, falou Samuca, concordando que o período de interrupção da obra, por conta da pandemia, trouxe incômodo aos moradores e comerciantes das margens da via. “Mas o trabalho é definitivo. A via não vai precisar de intervenções por muitos anos”, afirmou.

Samuca reforçou que o programa “Asfalto de Volta” é mais uma ação de infraestrutura que beneficiou os moradores do bairro Três Poços durante a sua gestão. “Reformamos a unidade da Atenção Básica Vila Rica/Três Poços; implantamos um consultório odontológico dentro da UBSF (Unidade Básica de Saúde) que funciona dentro do campus do UniFOA; reformamos a Creche Raiozinho de Sol e está em andamento a reforma da Escola Municipal Marizinha Félix Teixeira; e ainda fizemos manutenção na Escola Municipal Graciema Coura”, lembrou o prefeito.

O secretário de Estratégia Governamental, Nelson Gonçalves, também acompanhou o prefeito na visita a Três Poços e lembrou que a primeira parte dos investimentos em asfalto na Avenida Paulo Erlei foi entregue no final do último mês de maio. O trecho comercial da via, uma das mais importantes do município, ganhou um novo sistema de drenagem e nivelamento do solo, antes de receber o asfalto, promovendo maior durabilidade do serviço.

“Esta é uma obra histórica para os moradores de bairro, motoristas e ainda para os mais de dez mil estudantes e profissionais que frequentam uma das principais universidades da região, a UniFOA. Além de evitar a poeira, alagamentos e outros transtornos, o novo asfalto oferece segurança para motoristas que trafegam pela via”, disse Nelson.

Foto Secom VR