A secretaria de Saúde de Volta Redonda informou, no início da noite desta segunda-feira (dia 10) cinco novos óbitos em decorrência da Covid-19. Segundo a Pasta, são quatro homens, de 56, 49, 75 e 77 anos, e um mulher, de 54 anos.

Os infectados chegaram a 4.112, com 2.320 curados. Os casos notificados apresentaram um aumento de 0,15% nas últimas 24 horas, totalizando 13.998. 5.892 exames deram negativo e foram descartados.

O uso das UTIs e do Hospital de Campanha segue dentro das metas do acordo de flexibilização das atividades. As UTIs apresentaram 29% de ocupação e o Hospital de Campanha opera com 12%.