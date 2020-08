O Volta Redonda estreou na Série C com um empate em 2 a 2 com o Boa Esporte-MG. Autor dos dois gols do Esquadrão de Aço na partida, o zagueiro Heitor avaliou a estreia tricolor como positiva no geral, porém, o capitão reconhece que a equipe poderia ter saído de campo com os três pontos.

“Muito feliz pela estreia, pela equipe ter jogado bem e ter controlado o jogo, mesmo fora de casa. Feliz também por ter feito os dois gols, que não é muito de costume um zagueiro fazer dois gols na mesma partida, ainda mais em uma estreia. Acredito que tivemos mais controle do jogo, criamos chances de sair de lá com a vitória e por isso fica até um gostinho amargo de que poderíamos ter saído com os três pontos, porém, por ser uma estreia e jogando fora de casa, creio que não foi um resultado tão ruim assim e este um ponto precisa ser comemorado sim”, destacou.

Na próxima rodada, o Voltaço irá receber o Ituano-SP, na segunda-feira (dia 17), às 15h30, no estádio do Trabalhador, em Resende.

“Agora é pensar no próximo jogo, contra o Ituano, que é uma equipe que vem de uma vitória, mas jogaremos em casa e precisamos buscar a vitória, que irá nos fazer, inclusive, passar eles na tabela. Vamos aproveitar a semana para que o Luizinho possa corrigir os erros que tivemos para que possamos fazer um grande jogo na segunda e conquistar os três pontos”, afirmou o capitão tricolor.

Estádio do Trabalhador

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que os dois próximos jogos do Volta Redonda FC na Série C, diante do Ituano-SP, no dia 17, e Tombense-MG, dia 22, será no estádio do Trabalhador, em Resende. Por conta disso, os horários das duas partidas foram alterados para as 15h30.