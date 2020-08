O Volta Redonda FC informou que a partida diante do Ituano-SP nesta segunda-feira (dia 17) às 15h30, a princípio marcada para o estádio do Trabalhador, em Resende, será realizada no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. O horário do jogo está mantido.

A mudança do local é por conta de uma punição que o clube sofreu referente a um copo atirado pela torcida durante a partida contra o Juventude-RS, na Série C do ano passado.

“No final da semana passado, já havíamos consultado a CBF se o fato da partida ser sem torcida permitia a realização em Resende. Apesar dela ter confirmado na tabela o estádio do Trabalhador, apenas ontem recebemos a resposta da nossa consulta, nos informando que deveríamos escolher um estádio a mais de 100km de distância para mandar esta partida. Decidimos pelo Luso Brasileiro, que tem um ótimo gramado e tem uma logística fácil também, sem contar que é um local que está na lista de prováveis estádios que gostaríamos de mandar nossos jogos caso precisem ser no Rio”, explicou o presidente Flávio Horta.