A equipe sub-20 do Volta Redonda se reapresentou nessa segunda-feira (dia 17) iniciando a preparação para a volta do Campeonato Carioca da categoria, marcada para o dia 9 de setembro. Seguindo o protocolo de segurança montado pelo Departamento Médico do Voltaço, que também está sendo seguido pelo departamento profissional do clube, os atletas e toda a comissão técnica passaram por exames para detectar a Covid-19, realizados pelo parceiro Espaço Clínico.

Ao todo, foram feitos 34 exames, entre atletas e comissão técnica. Os resultados mostraram que quatro jogadores têm a imunidade para o vírus, ou seja, já tiveram contato com o coronavírus em algum momento, mas já estão curados. Os demais 30 testes deram negativos.

Além dos testes, os treinamentos diários também irão seguir todos os protocolos de segurança, como treinamentos em grupos, higienização dos locais de treinos, uso de álcool em gel, aferição da temperatura na chegada, dentre outros.

A reestreia dos Garotos de Aço no Estadual será no dia 9 de setembro, às 15h, diante do Bangu, no CT Oscar Cardoso. Antes da paralisação, o Esquadrão de Aço fez apenas um jogo, que foi o empate em 2 a 2 com o Botafogo, em partida realizada no CEFAT.

“Seguimos uma programação de treinamentos diários online durante esses três meses, que foi muito proveitosa e conseguimos manter os atletas em atividade durante esta paralisação. Com isso, não vamos começar o trabalho do zero e vamos conseguir criar um planejamento para evoluir a preparação até chegarmos bem no dia 9. Claro que neste primeiro momento vamos dar um foco maior para a parte física, mas também teremos momentos para trabalhar a parte técnica e tática. Inclusive, já estamos com alguns jogos-treinos programados para os próximos dias, que servirão para dar ritmo de jogo aos nossos atletas” destacou o comandante do sub-20 Marco Aurélio.