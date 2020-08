Um homem, de 40 anos, foi preso na noite desta terça-feira (dia 18), com uma caminhonete Mitsubishi/L200 Triton clonada com placa de São Paulo, na Via Dutra, na altura de Itatiaia. A prisão ocorreu no km 319 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, agentes em patrulhamento de rotina, abordaram o homem. Durante inspeção ao CRLV do veículo, os policiais constataram diversos indícios de falsificação, que levaram a uma verificação mais minuciosa, que confirmou a clonagem.

O veículo original é da mesma marca, modelo e cor, mas com o emplacamento do Rio de Janeiro e com um registro de furto no dia 8 de maio deste ano. A PRF entrou em contato com o dono da caminhonete.

O homem foi levado à delegacia de Itatiaia, onde ficou preso por receptação de veículo furtado.