A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na noite desta sexta-feira (dia 21), um veículo Chevrolet Meriva, com sinais de aduteração. O flagrante ocorreu no km 275 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

Segundo a PRF, o veículo era conduzido por um homem, de 47 anos, que ao ser abordado pelos policiais, permaneceu em silêncio durante toda a ação, se limitando apenas a informar que não tinha os documentos do veículo.

Durante vistoria minuciosa, os agentes encontram adulterações no motor e chassi. Além disso, foi verificado que o último licenciamento do veículo datava de 2015 e que ele possuía um registro policial por evasão de local de acidente no ano passado, não podendo estar circulando legalmente.

O homem foi encaminhado à delegacia de Barra do Piraí, onde foi indiciado por adulteração de sinal de veículo automotor. A Polícia Civil trabalha com a possibilidade de que o carro seja fruto de furto ou roubo. Foto: PRF