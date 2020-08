A Comissão de Investigação e Processante, responsável pelo processo de pedido de cassação do prefeito de Barra Mansa, notificou Rodrigo Drable (DEM) para apresentar sua defesa. A notificação se deu na sede da prefeitura. O prefeito tem 10 dias para apresentar sua defesa.

O presidente da Comissão, vereador Gustavo de Almeida Gomes (PTB), destacou que os procedimentos do pedido de cassação estão acontecendo normalmente e a comissão sempre deu ampla publicidade para os atos.

“A comissão segue trabalhando de maneira transparente, obedecendo todos os procedimentos. Respeitamos os prazos legais e vamos dar direito a todas as partes envolvidas de se manifestarem, sempre respeitando o direito de ampla defesa e contraditório, conforme determina a le”, afirma o parlamentar.

A partir da notificação do prefeito, a comissão tem 90 dias para concluir seu trabalho, emitindo parecer sobre o caso, que será votado em plenário.

Rodrigo Drable ficou 18 dias fora do cargo, após ser afastado, em investigação do Ministério Público que aponta a tentativa do prefeito de comprar votos para a aprovação das contas de sua gestão relativas ao exercício de 2018. As contas foram aprovadas no dia 14 de maio, por 14 a 5, mesmo recebendo parecer prévio contrário do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ).

Também foram afastados os vereadores Paulo Chuchu, presidente da Câmara, e Zélio Show. No entanto, uma decisão liminar, deferida no dia 31 de julho, deu a Rodrigo Drable e os três parlamentares o direito de retornarem aos respectivos cargos. A decisão, em recurso impetrado no Supremo Tribunal Federal (STF), foi assinada pela ministro Dias Toffoli.