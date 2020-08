Um homem, acusado de ser um dos maiores assaltante de cargas dos Correiros no Rio de Janeiro, foi preso durante ação conjunta das Polícias Federal e Militar. Ele foi detido neste sábado (dia 29), no bairro Cavalcante, no acesso ao Morro da Primavera, zona norte da capital fluminense.

Contra ele, que desde 2012 pratica roubos aos carros de entrega dos Correios, havia um mandado de prisão em aberto.

O assaltante, que estava armado no momento da abordagem, tentou empreender fuga e resistiu à prisão. No entanto, a equipe de policiais logrou êxito em capturá-lo e efetivar o cumprimento do mandado.

O preso foi encaminhado à Superintendência da PF no Rio e está sendo autuado em flagrante por porte ilegal de arma, bem como por receptação, tendo em vista que no momento da prisão estava com o carro cheio de mercadorias oriundas de roubos de carga dos Correios.

Na lista de objetos apreendidos constam TV, piscina de vinil, mala de viagem, itens de computadores, calçados, roupas, itens eletrônicos, brinquedos, etc.