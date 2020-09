Uma colisão frontal entre um carro e uma moto, ocorrida na manhã desta terça-feira (dia 1º), no Jardim Cidade do Aço, deixou os condutores dos dois veículos feridos. O acidente ocorreu na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio.

O impacto da colisão foi tamanho, que o motociclista foi arremessado no teto do carro em que colidiu. O motorista do carro também se feriu. Os dois foram socorridos ao Hospital São João Batista, que não deu informações sobre seus estados de saúde. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.