“É um até logo, porque um dia ainda volto para realizar o meu sonho de dirigir o profissional e dar um título ao Volta Redonda”. Essas foram as palavras escolhidas pelo auxiliar técnico Neto Colucci, que está se despedindo do Volta Redonda para assumir o cargo de técnico do sub-17 do Botafogo.

“Sou muito grato ao Volta Redonda. É o meu clube de coração e que vou levar para sempre comigo. Saio com o sentimento de um até logo, porque ainda tenho um sonho de, um dia, comandar a equipe profissional e dar um título ao clube, o que será uma forma de retribuir tudo o que o Volta Redonda fez por mim e pela minha carreira”, destacou.

Neto Colucci chegou ao Volta Redonda em novembro de 2014. No início, ocupou os cargos de auxiliar técnico do sub-20 e de gerente da base, até que, em 2015, assumiu como técnico do sub-20 e ficou até janeiro de 2020, quando foi promovido como auxiliar técnico da comissão permanente do profissional.

Durante este tempo, além dos campeonatos estaduais da categoria, comandou a equipe em quatro Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entre elas, a histórica campanha de 2019, quando a equipe chegou às quartas de final da competição.

“Se hoje estou dando este passo na minha carreira, 90% devo ao Volta Redonda, que me deu a oportunidade de me projetar a nível nacional. Só tenho que agradecer a diretoria, funcionários do clube, jogadores e comissão técnica pela confiança e carinho que tiveram comigo. E deixo também um agradecimento especial aos profissionais da comissão técnica e os atletas da nossa base, pelo qual tenho um carinho imenso por todo o tempo que trabalhamos juntos. Também não posso deixar de agradecer a torcida, que sempre esteve do meu lado, me apoiando e incentivando em todos os momentos”, completou.

O presidente Flávio Horta falou sobre a saída de Neto Colucci e agradeceu por toda a dedicação e comprometimento com o clube.

“O Neto está conosco desde que assumimos e é um profissional que dispensa comentários. Fez um trabalho de excelência com o sub-20 e que está rendendo muitos frutos, exemplo disso é o grande número de atletas da base no nosso elenco profissional. Ele estava agregando muito a nossa comissão técnica do profissional e recebeu esta proposta do Botafogo. Desejamos que ele tenha muito sucesso neste novo momento da sua carreira”, afirmou.