O Barra Mansa Futebol Clube comunicou, na noite desta segunda-feira (dia 7), o falecimento do ex-jogador da base do clube, Lucas Oliveira Costa. O jovem estava internado há alguns dias na Santa Casa de Barra Mansa após ter sofrido um acidente de moto.

Lucas atuou pelas equipes sub 15 e sub 17 do Leão do Sul entre 2016 e 2017. O atleta foi o principal atacante do time sub 15 no Campeonato Carioca de 2016 ao terminar a competição como vice-artilheiro, com oito gols marcados em doze jogos.