A Polícia Militar apreendeu, na tarde desta quarta-feira (dia 9), uma arma e grande quantidade de drogas, no bairro Dom Bosco. Dois suspeitos foram presos durante a ação realizada na Avenida Beira-Rio. Inicialmente, policiais militares seguiram para a localidade, a fim de averiguar denúncia de tráfico e porte de arma.

Quando os policiais chegaram, dois suspeitos fugiram, mas um terceiro, Roniele Chaves Dias, de 24 anos, foi detido. Com ele foram encontrados 560 pinos de cocaína. Ele estava numa casa com a namorada, uma jovem de 20 anos. Na residência, os agentes apreenderam mais 12 pinos de cocaína, rádio transmissor, base para rádio de comunicação, uma touca ninja, três aparelhos celulares, caderno de anotações referentes ao tráfico e R$ 100.

A namorada do suspeito disse que não tinha conhecimento do envolvimento dele com o tráfico. Indagado sobre armas, Roniele indicou a casa de Durval Inácio De Amorim Júnior, de 18 anos, onde foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm com numeração raspada, cinco carregadores e 55 munições do mesmo calibre. Segundo a ocorrência policial, os 572 pinos de cocaína apreendidos continham quase 800 gramas do entorpecente.

Na delegacia de Volta Redonda, Roniele foi indiciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Durval vai responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A namorada de Roniele foi levada também à delegacia, mas foi ouvida como testemunha e liberada.