Tutuca lançou na manhã deste sábado (dia 12) sua pré-candidatura a prefeito de Piraí pelo PSC. A Coligação, cujo o nome “Trabalhando com diálogo, Compromisso com Piraí”, tem o médico e vereador Dr. Ricardo Passos como vice. A Coligação é integrada por 11 partidos (PSC, PL, Solidariedade, Democratas, PSL, MDB, Patriota, Republicanos, Democracia Cristã, PSDB e Cidadania).

Por conta da pandemia do Covid-19, o evento, realizado na Câmara Municipal, teve número reduzido de presentes e seguiu todos os protocolos de segurança sanitária.

Presidente do diretório municipal do PSC, o vereador Prico, criticou a atual administração e se mostrou otimista com a eleição. “Nossa cidade parou, está há quase oito anos estacionada. Piraí precisa de gente experiente para governar. Muito Feliz do Tutuca vir para o PSC e se colocar como candidato a prefeito novamente para colocar Piraí no rumo do crescimento.

Feliz também pela indicação do Dr. Ricardo, uma pessoa preparada, um excelente nome para compor a chapa majoritária.

O Deputado Estadual Gustavo afirmou estar muito feliz pela indicação do Dr. Ricardo, que colocou seu nome à disposição para trabalhar por Piraí e mencionou a coragem de seu pai, Tutuca, de ver a importância de disputar a eleição. “Piraí vem decrescendo em qualidade de vida. Como crítica construtiva, vejo um governo acomodado. Temos que pensar no futuro da cidade e para isso precisa de gente com experiência comprovada. Não tem um bairro de Piraí que não tenha uma obra realizada e entregue de Tutuca. O mesmo implantou muitos projetos e fez muito pela cidade. Agora, junto com Dr. Ricardo, tem tudo para voltar a crescer”, salientou o parlamentar.

Vereador de primeiro mandato, Dr. Ricardo Passos não escondeu a felicidade em ter o nome indicado para concorrer como vice-prefeito. “Muito feliz em poder compor como vice uma chapa que tem ninguém melhor do que Tutuca, uma pessoa que admiro muito, Para mim é um prazer fazer parte desse grupo. Estamos todos juntos com o mesmo objetivo, que é recolocar Piraí no local de destaque, como foi no passado”, disse.

Tutuca lamentou os ataques que vêm sofrendo do grupo que governa o município, mas ressaltou que o povo está atento e buscando a verdade. O pré-candidato, porém, prefere focar no trabalho e no resgate de Piraí. “Passaram sete anos e meio preocupados comigo e meu grupo e não fizeram nada. Aliás, fizeram sim, espalharam uma série de mentiras (fofoca). Chegaram a dizer que eu estava cego, depois que eu estava inelegível. Tudo para confundir a população. Atacam a mim e minha família espalhando o rancor e o ódio. Além disso, acabaram com diversos projetos que implantei, como o “um computador por aluno”. Vi uma foto e fiquei triste demais com computadores jogados, como se fossem lixo. Obras que deixei quase prontas e não acabaram. Isso é falta de respeito com o povo. Isso não se faz. Mas vamos acabar com isso, com diálogo e ouvindo as pessoas. Junto com Dr. Ricardo, vamos ter um tripé para governar, priorizando saúde, educação e assistência social”, explicou Tutuca.

A convenção contou com a presença de representantes de todos os partidos que compõem a aliança: Prico (PSC), Daniel Miceli (PL), Jaime Vicente Silva Filho (Solidariedade), Júnior Rocha (Democratas), Charles Torres (PSL), Itamar de Souza Oliveira (MDB), Charles Abreu Batista (Patriota), Valcimar Teixeira Ferreira (Republicanos), Tião Cruz (Democracia Cristã), Marcelo Leão (PSDB) e Salete Pedroso (representando o presidente do Cidadania, José Galvão de Souza). Também estiverem presentes o vereador Darlei e o presidente da Câmara, vereador Alex Joaquim da Silva, além do ex-prefeito de Mendes, Ricardo Mello, e representes dos deputados federais Luiz Lima e Antônio Furtado.