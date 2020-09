Alexandre Caneda, presidente do MDB, será o pré-candidato a vice-prefeito de Jackson Emerick, em Barra Mansa. Empresário do ramo de prestação de serviços, Alexandre tem 46 anos e possui graduação e pós-graduação em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Nascido em Barra Mansa, ele foi diretor da CDL, do Sicomércio e da Santa Casa de Misericórdia, além de presidente do Serviço de Obras Sociais -SOS. É morador do bairro Santa Maria 2 há mais de 30 anos.

“Alexandre é trabalhador, capaz, uma pessoa de caráter e boa intenção. Tem muitos serviços prestados à Barra Mansa. É empreendedor e competente. É uma alegria tê-lo ao meu lado nesta caminhada”, disse Jackson. Para Alexandre, o convite para ser o vice na chapa “é uma honra”. “Jackson está preparado para fazer uma gestão de diálogo e união, que leve Barra Mansa de volta ao rumo do crescimento econômico com geração de empregos”, disse ele.

A coligação unindo o Solidariedade e o MDB terá o nome de ‘Um novo olhar para Barra Mansa’ e conta com 24 candidatos a vereador. A Convenção Municipal que oficializou o nome de Jackson como pré-candidato foi realizada no sábado a tarde, em um hotel no bairro Ano Bom. O evento foi presencial mas com limitação de participantes devido às normas sanitárias de prevenção do Coronavírus.

Uma das principais metas do Plano de Governo de Jackson será a criação de 10 mil novas vagas de emprego em Barra Marra Mansa nos próximos quatro anos. ‘Vamos trabalhar incansavelmente por este objetivo, especialmente para atender aos nossos jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Queremos acabar com esta história do jovem de Barra Mansa ter de deixar a cidade para ter oportunidade de trabalho. Lugar de barramansense é em Barra Mansa”, disse Jackson.