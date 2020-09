O diretório do DEM de Volta Redonda definiu o engenheiro Sebastião Faria como candidato a vice-prefeito na chapa puro-sangue encabeçada por Antônio Francisco Neto. O anúncio aconteceu na manhã desta quarta-feira (dia 16).

Em 2016, Faria chegou a ter o nome cotado para disputar a prefeitura, na sucessão do então prefeito Neto, mas acabou desistindo, com base nas pesquisas internas realizadas, que apontavam um fraco desempenho.

Sebastião Faria de Souza é engenheiro civil e eletricista, formado em Engenharia pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Foi diretor de operações e presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Na prefeitura de Volta Redonda, foi diretor presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU); diretor presidente da Superintendência dos Serviços Rodoviários (Suser) e diretor Geral do Hospital São Sebastião. No Estado do Rio de Janeiro, foi presidente do Detran/RJ. Desde 2017 ele dirige o Hospital Municipal da Japuíba, em Angra dos Reis.