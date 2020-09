Policiais civis da delegacia de Paraíba do Sul e militares do 38º Batalhão deflagraram nesta terça-feira (dia 22) uma operação para cumprir 29 mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Paraíba do Sul. Também estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão. Até o momento já foram cumpridos 23 mandados de prisão, sendo oito contra criminosos que já estavam presos.

A investigação, iniciada em março de 2019, identificou suspeitos que buscavam se estabelecer como uma espécie de ramificação de uma facção criminosa, em especial no Complexo do Jatobá, que engloba bairros como Grama, Grotão, Jatobá, Morro da Alegria e Bela Vista.

De acordo com a delegada titular da unidade, Claudia Nardy, as provas dos crimes foram coletadas em um inquérito policial que somou mais de mil páginas e que foi desenvolvido ao longo de um ano e meio pelos agentes da 107ª DP, em um trabalho conjunto com policiais militares do serviço reservado e da 2º Cia do 38º Batalhão.

Ao longo da investigação, ocorreram 14 apreensões de entorpecentes, totalizando mais de 3.500 pinos de cocaína, entre outras drogas. Um ponto comum nessas apreensões é o fato de que as drogas estavam com etiquetas, além de conter as inscrições dos bairros onde seriam comercializadas.

Ainda segundo a delegada, a ação tem como objetivo manter o baixo índice de letalidade na cidade. Nos últimos três anos, as polícias civil e militar do município realizaram 45 operações integradas que totalizaram 213 prisões.

A ação realizada nesta terça conta com a participação de cerca de 100 agentes, com apoio de policiais civis das delegacias de Três Rios, Petrópolis, Itaipava e 7º DPA, além de policiais militares do 26º BPM, 11º BPM, e 30º BPM e 7ºCPA.