Na terceira colocação da Série C, o Volta Redonda enfrenta o Brusque-SC neste domingo (dia 27), às 15h, no estádio Luso Brasileiro. Partida que é um confronto direto pelas primeiras posições do grupo B, uma vez que a diferença entre o Voltaço, terceiro colocado, e a equipe catarinense, que é líder, é de apenas três pontos.

Após uma semana cheia de treinamentos, o comandante Luizinho Vieira destacou que a equipe chega preparada para impor o seu ritmo de jogo e buscar a vitória.

“Vamos enfrentar um adversário perigoso, que tem um grupo que joga junto há mais de dois anos e que vem fazendo uma grande temporada. Tivemos uma semana cheia de treinamentos, que aproveitamos para colocar algumas ideias para este confronto e vamos entrar em campo para jogar nosso jogo, controlar a partida com e sem a posse de bola e competir por esta importante vitória, que nos coloca na mesma pontuação do líder”, projetou.

Com 12 pontos ganhos, o Voltaço está na terceira colocação do grupo B, dois pontos atrás do Ypiranga-RS, segundo colocado, e a três do líder Brusque-SC. O Criciúma-SC fecha o G4 com 12 pontos ganhos.

Voltaço tem uma baixa para o jogo deste domingo

O meia Bernardo torceu o tornozelo esquerdo durante o treinamento de quarta-feira e precisou imobilizá-lo com uma tala. A expectativa do Departamento Médico do clube é que na semana que vem ele retire a tala e inicie o tratamento com a fisioterapia.

Em contrapartida, o atacante Alef Manga, que se apresentou ao clube quinta-feira, está regularizado para o confronto deste domingo diante do Brusque-SC e esta à disposição do comandante Luizinho Vieira.