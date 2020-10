O Centro POP de Barra Mansa, unidade de proteção social vinculada à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, está intensificando os serviços de abordagem à população em situação de rua. A medida visa, principalmente, a proteção e a prevenção ao novo coronavírus.

Além da abordagem, o Centro POP oferece atendimento técnico e um espaço para que essas pessoas possam lavar suas roupas e tomar banho, além de alimentação, como café da manhã e o almoço. A unidade funciona na Rua Francisco Amaral de Souza, nº 08, no bairro Bom Pastor, de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h.

A abordagem é realizada principalmente no bairro Ano Bom e em diversos pontos no Centro, como a Beira Rio, terminal rodoviário atrás da Igreja Matriz, na Gare da Estação das Artes e nas praças. A unidade também atende as solicitações em outras localidades do município. A lista de usuários acompanhados pela abordagem do Centro POP é formada por idosos, homens e mulheres maiores de 18 anos e pessoas de todo país.

De acordo com a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Ruth Coutinho, a abordagem está sendo realizada em conjunto com a Guarda Municipal e o Centro de Atenção Psicossocial (Caps). “Estamos trabalhando juntos para dar toda a assistência necessária aos nossos usuários. E essa abordagem em conjunto vai facilitar o acesso a todos os serviços da rede municipal, desde assistência até a saúde”, detalhou.