Candidato a reeleição, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC), esclarece que os contratos de gestão dos hospitais São João Batista e Retiro já foram rescindidos com as organizações sociais e as unidades passam por transição. As unidades tiveram o contrato feito com OSs diante da necessidade de se terminar com a prática irregular de contratações de profissionais por Recibo de Pagamento Autônomo.

Segundo o prefeito Samuca Silva, os atos legais para a recisão contratual das OSs já foram feitos e agora as unidades estão em fase de transição. “O primeiro objetivo era rescindir os contratos em 30 dias. Mas para não atrapalhar o atendimento ao público, decidimos realizar a transição até novembro. Ou seja, a prefeitura está reassumindo os hospitais gradativamente. Não há mais o que se discutir sobre tirar as OSs, isso já está sendo feito”, disse Samuca.

O candidato a reeleição explicou que a mudança de gestão não foi automática para evitar problemas de desabastecimento e de contratação dos profissionais. “Buscamos evitar, por exemplo, uma greve dos médicos como ocorreu em 2016, no antigo governo, onde só atendimentos de emergência eram feitos. Por isso, decidimos fazer uma transição responsável e com acompanhamento técnico. Não podemos ver greves acontecendo na cidade, seja de médicos, de coletores de resíduos, ou quem seja”, disse Samuca.

Samuca explicou que a troca de gestão para as OSs foi feita visando sanar irregularidades na contratação de funcionários que recebiam por décadas como RPAs. “Apesar de conseguir avanços na troca dos RPAs, nos hospitais tivemos problemas no concurso dos médicos por conta dos salários. As OSs foram notificadas diversas vezes sobre cumprimentos de metas e em caso de suspeitas fomos ao Ministério Público abrir toda documentação da contratação. Peço para não me confundirem: sou o Samuca. Fui eu que denunciei um vereador que foi preso em flagrante, eu que denunciei diversos contratos. Comigo o papo é reto”, disse o prefeito.