O Disque-denúncia do Rio de Janeiro divulgou nesta semana, no Portal dos Procurados, um cartaz pedindo denúncias que levem à prisão de Robson Tertuliano da Silva, o Robgol, de 48 anos, apontado pela polícia como o maior fornecedor de drogas do Sul Fluminense.

Ele está com a prisão decretada pela Justiça. No dia 25 do mês passado, Robgol conseguiu escapar da prisão em flagrante: ele estava numa casa no bairro Laranjal, em Volta Redonda, onde policiais civis de Barra Mansa foram cumprir um mandado de busca e apreensão.

Na residência, foram apreendidos seis quilos e meio de pasta-base de cocaína e três suspeitos foram presos em flagrante. Eles estão em liberdade provisória. A mulher de Robgol, Andressa Rocha Souza da Cruz, está presa desde o começo deste mês, quando foi encontrada na Vila Aliança, em Senador Camará, no Rio.

No endereço onde ela estava, os policiais encontraram cinco carregadores de fuzil, dois deles carregados; e um carregador para pistola. Ela foi indiciada por associação para o tráfico e porte ilegal de arma.