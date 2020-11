O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) manteve, na sessão plenária de terça-feira (dia 3), o indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido da Causa Operária (PCO) em Volta Redonda, devido a ausência de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com a confirmação do indeferimento do DRAP, o Colegiado do TRE-RJ também manteve o indeferimento dos registros dos candidatos a prefeito de Luiz Eugênio, e o vice, Catta Preta. Os registros dos candidatos também apresentavam outras irregularidades.

Em relação aos candidatos da agremiação ao pleito majoritário na Capital, Henrique Simonard e Caetano Sigiliano, que tiveram os registros de candidatura indeferidos na primeira instância, os recursos ainda não foram julgados pela Corte.